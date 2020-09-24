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В Винницкой области произошла драка между кандидатами в депутаты

Новина українською → Винницкая область, Четверг 24 сентября 2020 12:35
В Винницкой области произошла драка между кандидатами в депутаты Фото: Калиновский райсовет (wikimapia.org)
Автор: РБК-Украина

В Винницкой области произошел конфликт между кандидатом в депутаты Винницкого облсовета, депутатом облсовета и депутатом Калиновского райсовета. Один из мужчин получил травму в ходе драки.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

В Калиновский райотдел полиции обратился 52-летний депутат райсовета. Он рассказал, что 23 сентября вечером к нему приехали депутат облсовета и кандидат в депутаты облсовета. Между ними начался конфликт из-за избирательной кампании. В ходе него кандидат в депутаты облсовета ударил в голову депутата райсовета.

В ответ потерпевший повредил обидчику автомобиль Toyota Land Cruiser. Остановил конфликт один из работников депутата райсовета, который выстрелил в воздух из оружия с резиновыми пулями.

Заявитель госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, нападавший задержан, а автомобиль отправлен на арестплощадку.

Полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство".

Вчера правоохранительные органы сообщали о 73 уголовных производствах, открытых за время избирательной кампании.

Также эксперты рассказали, где в Украине могут быть конфликты на местных выборах.

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