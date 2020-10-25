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Явка на місцевих виборах у Києві нижче, ніж на парламентських

Новость на русском → Київ, Неділя 25 жовтня 2020 15:17
Явка на місцевих виборах у Києві нижче, ніж на парламентських Фото: вибори (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 13:00 проголосувало 16% киян

Явка в Києві на місцевих виборах, які проходять в неділю, 25 жовтня 2020 року, станом на 13:00 становить близько 16%. Це менше, ніж на парламентських виборах 2019 року.

Про це сказав Микола Нілов, заступник голови Київської міської територіальної виборчої комісії.

"За інформацією від районних територіальних виборчих комісій, які збирали явку на 13 годин сьогоднішнього дня, явка по місту Києву становить близько 16%. У порівнянні з парламентськими виборами, які проходили в 2019 році, це менше, тоді явка була більше 20%", - сказав він.

За його словами, найвища явка в Оболонському районі - понад 17%, найнижча - у Солом'янському районі - 14%.

Як повідомляло РБК-Україна, Громадянська мережа ОПОРА оприлюднила явку виборців на місцевих виборах станом на 12:00. Вона склала 13,5%.

Нагадаємо, за законом, місцеві вибори в Україні проходять в останню неділю жовтня. У 2020 році це 25 жовтня. За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", 58% українців точно планують взяти участь у виборах, ще 18% до цього схиляються, 6% - швидше не голосуватимуть, а 16% - точно не будуть голосувати.

Крім того, за рішенням президента Володимира Зеленського під час місцевих виборів також проведуть опитування, на якому українцям запропонують відповісти на п'ять питань.

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