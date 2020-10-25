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Явка на местных выборах в Киеве ниже, чем на парламентских

Новина українською → Киев, Воскресенье 25 октября 2020 15:17
Явка на местных выборах в Киеве ниже, чем на парламентских Фото: выборы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 13:00 проголосовало 16% киевлян

Явка в Киеве на местных выборах, которые проходят в воскресенье, 25 октября 2020 года, по состоянию на 13:00 составляет около 16%. Этом меньше, чем на парламентских выборах 2019 года.

Об этом сказал Николай Нилов, заместитель главы Киевской городской территориальной избирательной комиссии.

"По информации от районных территориальных избирательных комиссий, которые собирали явку на 13 часов сегодняшнего дня, явка по городу Киеву составляет около 16%. В сравнении с парламентскими выборами, которые проходили в 2019 году, это меньше, тогда явка была более 20%", - сказал он.

По его словам, самая высокая явка в Оболонском районе - более 17%, самая низкая - в Соломенском районе - 14%.

Как сообщало РБК-Украина, Гражданская сеть ОПОРА опубликовала явку избирателей на местных выборах по состоянию на 12:00. Она составила 13,5%.

Напомним, по закону, местные выборы в Украине проходят в последнее воскресенье октября. В 2020 году это 25 октября. По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", 58% украинцев точно планируют принять участие в выборах, еще 18% к этому склоняются, 6% скорее не будут голосовать, а 16% - точно не будут голосовать.

Кроме того, по решению президента Владимира Зеленского во время местных выборов также проведут опрос, на котором украинцам предложат ответить на пять вопросов.

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