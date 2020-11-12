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Другий тур виборів мера Одеси: рейтинг кандидатів

Новость на русском → Одеса, Четвер 12 листопада 2020 07:30
Другий тур виборів мера Одеси: рейтинг кандидатів Фото: вибори мера (РБК-Україна)
Автор: Анна Березина

15 листопада відбудеться повторне голосування за кандидатів у мери Одеси. До другого туру виборів вийшли Геннадій Труханов і Микола Скорик. Останні рейтинги претендентів на посаду міського голови - в матеріалі РБК-Україна.

Вибори мера Одеси 2020: головне

За крісло мера не місцевих виборах в Одесі боролися 23 претенденти. За підсумками голосування, жоден із кандидатів не набрав більше 50% голосів, тому територіальна виборча комісія призначила другий тур на 15 листопада.

У бюлетенях на повторному голосуванні будуть вказані прізвища тільки двох кандидатів - лідерів першого туру:

  • чинний мер Геннадій Труханов ("Довіряй справам") - отримав найбільшу кількість голосів одеситів (38,35%);
  • народний депутат від "Опозиційної платформи -"За життя" Микола Скорик (набрав 19,47% в першому турі).

Передвиборні рейтинги кандидатів

Напередодні виборів найвищі шанси на перемогу в Одесі були у Геннадія Труханова. Про це свідчили дані соціологічного дослідження Групи "Рейтинг" за жовтень, а також результати попередніх опитувань.

  • Геннадій Труханов - 50,1%
  • Микола Скорик - 10,6%
  • Олег Філімонов - 8,8%
  • Сергій Ківалов - 7,9%
  • Петро Обухов - 5,9%
  • Едуард Гурвіц - 4,4%

Чинний мер став найпопулярнішим кандидатом в опитуванні "Рейтинг" 9-14 жовтня. Так, Труханова підтримувало 50,1% респондентів, чого могло бути достатньо для обрання мером Одеси вже в першому турі. У дослідженні КМІС за 27 серпня-8 вересня лідирував також він з 60,1%.

ТрухановГеннадій Труханов - лідер рейтингу кандидатів в Одесі (фото: РБК-Україна)

Однак фактичний результат Геннадія Труханова на виборах 25 жовтня виявився меншим - 38,5% голосів забезпечили кандидату перше місце, але цього не вистачило для перемоги в один тур.

Микола Скорик в передвиборчому рейтингу опинився на другому місці з 10,6% голосів.

При моделюванні результатів другого туру виборів кандидат від "Опозиційної платформи -"За життя" також поступається своєму опонентові зі значним відстванням.

Прогноз другого туру виборів в Одесі ( "Рейтинг", 9-14 жовтня)

Геннадій Труханов - 59%

Микола Скорик - 18%

Результати першого туру голосування

Територіальна виборча комісія Одеси оприлюднила підсумки виборів мера 5 листопада. При явці виборців 29,82% результати голосування за кандидатів в мери виявилися такими:

  1. Геннадій Труханов ("Довіряй справам") - 38,35%
  2. Микола Скорик ("Опозиційна платформа - "За життя") - 19,47%
  3. Петро Обухов ("Європейська солідарність") - 11,5%
  4. Олег Філімонов ("Слуга народу") - 10,09%
  5. Сергій Ківалов ("Українська морська партія") - 6,19%
  6. Євген Червоненко ("Наш край") - 3,74%
  7. Сергій Калинчук ("За майбутнє") - 2,99%
  8. Едуард Гурвіц ("Блок Едуарда Гурвіца") - 2,39%
  9. Олег Михайлик (самовисування) - 0,77%
  10. Наталя Делієва ("Голос") - 0,61%

Згідно зі змінами у виборчому законодавстві, на виборах мера 2020 у містах з населенням від 75 тисяч діє мажоритарна система абсолютної більшості.

Вибори глав міських рад організуються в два тури, якщо в першому турі жоден із кандидатів не набирає понад 50%. Тому в Одесі було призначено повторне голосування на 15 листопада за участю Геннадія Труханова та Миколи Скорика.

СкорикМикола Скорик вийшов до другого туру виборів (фото: facebook.com/SkorykNikolay)

Для Труханова ці вибори мера є третіми - він переміг на позачергових виборах 2014-му і через рік отримав абсолютну більшість голосів виборців під час першого туру чергових місцевих виборів в Одесі.

Микола Скорик з 2014 року працює в парламенті (обирався до ВР VIII скликання від "Опозиційного блоку", а в ВР XI скликання пройшов від ОПЗЖ). Раніше обіймав керівні посади в місцевих радах - голова Одеської ОДА в 2013-2014, голова Одеської обласної ради в 2006-2010 роках.

Нагадаємо, політолог спрогнозував перемогу Геннадія Труханова на виборах 15 листопада. Експерт пояснив це тим, що нинішньому меру вдається зберігати в місті порядок і баланс політичної ситуації.

Детально про те, що важливо знати про проведення другого туру виборів в Одесі, в матеріалі РБК-Укаїна.

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