Второй тур выборов мэра Одессы: рейтинг кандидатов

15 ноября состоится повторное голосование за кандидатов в мэры Одессы. Во второй тур выборов вышли Геннадий Труханов и Николай Скорик. Последние рейтинги претендентов на должность городского головы - в материале РБК-Украина.

Выборы мэра Одессы 2020: главное

За кресло мэра не местных выборах в Одессе боролись 23 претендента. По итогам голосования, ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, поэтому территориальная избирательная комиссия назначила второй тур на 15 ноября.

В бюллетенях на повторном голосовании будут указаны фамилии только двух кандидатов - лидеров первого тура:

действующий мэр Геннадий Труханов ("Доверяй делам") - получил наибольшее количество голосов одесситов (38,35%);

народный депутат от "Оппозиционной платформы - "За життя" Николай Скорик (набрал 19,47% в первом туре).

Предвыборные рейтинги кандидатов

Накануне выборов самые высокие шансы на победу в Одессе были у Геннадия Труханова. Об этом свидетельствовали данные социологического исследования Группы "Рейтинг" за октябрь, а также результаты более ранних опросов.

Геннадий Труханов - 50,1%

Николай Скорик - 10,6%

Олег Филимонов - 8,8%

Сергей Кивалов - 7,9%

Петр Обухов - 5,9%

Эдуард Гурвиц - 4,4%

Действующий мэр стал самым популярным кандидатом в опросе "Рейтинг" 9-14 октября. Так, Труханова поддерживало 50,1% респондентов, чего могло оказаться достаточно для избрания мэром Одессы уже в первом туре. В исследовании КМИС за 27 августа-8 сентября лидировал он же с 60,1%.

Геннадий Труханов - лидер рейтинга кандидатов в Одессе (фото:РБК-Украина)

Однако фактический результат Геннадия Труханова на выборах 25 октября оказался меньшим - 38,5% голосов обеспечили кандидату первое место, однако этого не хватило для победы в один тур.

Николай Скорик в предвыборном рейтинге оказался на втором месте с 10,6% голосов.

При моделировании результатов второго тура выборов кандидат от "Оппозиционной платформы - "За життя" также уступает своему оппоненту со значительным отставанием.

Прогноз второго тура выборов в Одессе ("Рейтинг", 9-14 октября)

Геннадий Труханов - 59%

Николай Скорик - 18%

Результаты первого тура голосования

Территориальная избирательная комиссия Одессы обнародовала итоги выборов мэра 5 ноября. При явке избирателей 29,82% результаты голосования за кандидатов в мэры оказались такими:

Геннадий Труханов ("Доверяй делам") - 38,35% Николай Скорик ("Оппозиционная платформа - "За життя") - 19,47% Петр Обухов ("Европейская солидарность") - 11,5% Олег Филимонов ("Слуга народа") - 10,09% Сергей Кивалов ("Украинская морская партия") - 6,19% Евгений Червоненко ("Наш край") - 3,74% Сергей Калинчук ("За майбутне") - 2,99% Эдуард Гурвиц ("Блок Эдуарда Гурвица") - 2,39% Олег Михайлик (самовыдвижение) - 0,77% Наталья Делиева ("Голос") - 0,61%

Согласно изменениям в избирательном законодательстве, на выборах мэра 2020 в городах с населением от 75 тысяч действует мажоритарная система абсолютного большинства.

Выборы глав городских советов организуются в два тура, если в первом туре ни один из кандидатов не набирает свыше 50%. Поэтому Одессе было назначено повторное голосование на 15 ноября с участием Геннадия Труханова и Николая Скорика.

Николай Скорик вышел во второй тур выборов (фото: facebook.com/SkorykNikolay)

Для Труханова эти выборы мэра являются третьими - он победил на внеочередных выборах 2014-м и через год получил абсолютное большинство голосов избирателей во время первого тура очередных местных выборов в Одессе.

Николай Скорик с 2014 года работает в парламенте (избирался в ВР VIII созыва от "Оппозиционного блока", а в ВР XI cозыва прошел от ОПЗЖ). Ранее занимал руководящие должности в местных советах - председатель Одесской ОГА в 2013-2014, председатель Одесского областного совета в 2006-2010 годах.

Напомним, политолог спрогнозировал победу Геннадия Труханова на выборах 15 ноября. Эксперт объяснил это тем, что нынешнему мэру удается сохранять в городе порядок и баланс политической ситуации.

Подробно о том, что важно знать о проведении второго тура выборов в Одессе, в материале РБК-Укаина.