Другий тур виборів у деяких ОТГ пройде на початку грудня, - Айвазовська

Глава громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська розповіла, коли пройде другий тур місцевих виборів. За її словами, в найбільш конфліктних об'єднаних територіальних громадах він може відбутися на початку грудня.

Про це вона розповіла у своєму відеозверненні в Facebook.

Айвазовська зазначила, що дата оголошення результатів є гнучкою, оскільки територіальні виборчі комісії мають 12 днів на їх встановлення та підписання фінальних протоколів.

"Максимум на один день територіальна комісія може продовжити цей термін. Тому це станеться до 7 листопада", - сказала вона.

Глава ОПОРИ підкреслила, що другий тур виборів у громадах від 75 тисяч виборців пройде в залежності від того, коли ТВК встановить результати першого туру голосування.

"Ці дати в різних громадах можуть бути різними", - сказала Айвазовська та додала, що другий тут можуть призначити на 15, 22 і 29 листопада.

За її словами, не варто забувати про ймовірність, що конкуренти можуть почати певні судові процеси, які будуть затягувати встановлення результатів.

"І для цього є певні терміни, визначені в законі. Це до 5 днів на оскарження рішення ТВК кандидатами. Суд у кращому випадку буде приймати рішення до 2 днів, але у нас ще є апеляція - плюс два дні. Тому... повторне голосування у найбільш конфліктних громадах може відбутися в першу неділю грудня", - сказала експерт.

Нагадаємо, мер Новгорода-Сіверського Олег Бондаренко помер від ускладнень захворювання, викликаного коронавірусом. У місті будуть повторні вибори.

Як писало РБК-Україна, майже всі дільничні виборчі комісії (ДВК) підрахували голоси на місцевих виборах в Україні. Цей процес повністю завершили в 10 регіонах.