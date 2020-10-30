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Второй тур выборов в некоторых ОТО пройдет в начала декабря, - Айвазовская

Новина українською → Украина, Пятница 30 октября 2020 14:25
Второй тур выборов в некоторых ОТО пройдет в начала декабря, - Айвазовская Фото: Ольга Айвазовская (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Глава гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская рассказала, когда пройдет второй тур местных выборов. По ее словам, в наиболее конфликтных объединенных территориальных общинах он может состояться в начале декабря.

Об этом она рассказала в своем видеообращении в Facebook.

Айвазовская отметила, что дата оглашения результатов является гибкой, поскольку территориальные избирательные комиссии имеют 12 дней на их установление и подписание финальных протоколов.

"Максимум на один день территориальная комиссия может продлить этот срок. Поэтому это произойдет до 7 ноября", - сказала она.

Глава ОПОРЫ подчеркнула, что второй тур выборов в общинах от 75 тысяч избирателей пройдет в зависимости от того, когда ТИК установит результаты первого тура голосования.

"Эти даты в разных общинах могут быть разными", - сказала Айвазовская и добавила, что второй тут могут назначить на 15, 22 и 29 ноября.

По ее словам, не стоит забывать о вероятности, что конкуренты могут начать определенные судебные процессы, которые будут затягивать установление результатов.

"И для этого есть определенные сроки, определенные в законе. Это до 5 дней на обжалование решения ТИК кандидатами. Суд в лучшем случае будет принимать решение до 2 дней, но у нас еще есть апелляция - плюс два дня. Поэтому... повторное голосование в наиболее конфликтных общинах может состояться в первое воскресенье декабря", - сказала эксперт.

Напомним, мэр Новгорода-Северского Олег Бондаренко умер от осложнений заболевания, вызванного коронавирусом. В городе будут повторные выборы.

Как писало РБК-Украина, почти все участковые избирательные комиссии (УИК) подсчитали голоса на местных выборах в Украине. Этот процесс полностью завершили в 10 регионах.

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