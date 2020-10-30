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Еще в одном городе проведут повторные выборы

Новина українською → Новгород-Северский, Пятница 30 октября 2020 10:27
Еще в одном городе проведут повторные выборы Фото: Ольга Айвазовская (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Мэр Новгорода-Северского Олег Бондаренко умер от осложнений заболевания коронавирусом. В городе будут повторные выборы.

Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина глава гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

"Это город с численностью избирателей до 75 000. Соответственно, ТИК должна установить результаты выборов. Если победителем является умершее лицо, то после получения свидетельства о смерти, комиссия в течение 10 дней должна объявить повторные выборы", - сказала она.

Избирательный процесс начнется с самого начала, добавила Айвазовская.

Напомним, в городском совете Борисполя, до избрания нового мэра города на местных выборах обязанности городского главы не будут никому передавать.

Там тоже стало известно о смерти от коронавируса мэра Борисполя Анатолия Федорчука.

Добавим, второй тур местных выборов в Борисполе может состояться в январе 2021 года.

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