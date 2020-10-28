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Местные выборы: УИК уже подсчитали голоса в 10 регионах

Новина українською → Украина , Среда 28 октября 2020 15:50
Местные выборы: УИК уже подсчитали голоса в 10 регионах Фото: выборы в Украине (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Почти все участковые избирательные комиссии (УИК) подсчитали голоса на местных выборах в Украине. Этот процесс полностью завершили в 10 регионах.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

УИК уже передали всю избирательную документацию в территориальные избирательные комиссии.

"99,4 % участковых избирательных комиссий завершили подсчет голосов избирателей. Они составили протоколы и передали всю избирательную документацию до территориальных избирательных комиссий. Этот процесс полностью завершили в 10 регионах: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областях и Киеве", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 октября в Украине прошел первый тур местных выборов. Явка избирателей на них составила почти 37%. Бюллетени получили более 10,5 миллионов человек.

Также РБК-Украина писало, что второй тур местных выборов в Украине должен состояться до 29 ноября. В исключительной ситуации он может пройти в декабре.

О том, в каких городах ожидается второй тур выборов, читайте в материале РБК-Украина.

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