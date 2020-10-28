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Місцеві вибори: ДВК вже підрахували голоси в 10 регіонах

Новость на русском → Україна , Середа 28 жовтня 2020 15:50
Місцеві вибори: ДВК вже підрахували голоси в 10 регіонах Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Майже всі дільничні виборчі комісії (ДВК) підрахували голоси на місцевих виборах в Україні. Цей процес повністю завершили в 10 регіонах.

Про це повідомляє прес-служба Центральної виборчої комісії.

ДВК вже передали всю виборчу документацію в територіальні виборчі комісії.

"99,4 % дільничних виборчих комісій завершили підрахунок голосів виборців. Вони склали протоколи та передали всю виборчу документацію до територіальних виборчих комісій. Цей процес повністю завершили у 10 регіонах: Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях та Києві", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні пройшов перший тур місцевих виборів. Явка виборців на них склала майже 37%. Бюлетені отримали понад 10,5 мільйонів осіб.

Також РБК-Україна писало, що другий тур місцевих виборів в Україні повинен відбутися до 29 листопада. У виключній ситуації він може пройти в грудні.

Про те, в яких містах очікується другий тур виборів, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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