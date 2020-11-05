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За другим туром виборів у Дніпрі будуть спостерігати представники ОБСЄ

Новость на русском → Дніпро , Четвер 05 листопада 2020 14:36
За другим туром виборів у Дніпрі будуть спостерігати представники ОБСЄ Фото: голосування на виборчій дільниці (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Дніпрі за другим туром виборів будуть спостерігати представники ОБСЄ.

Про це повідомляє прес-служба міськради.

Відзначається, що зміни в процедурі голосування суттєво ускладнили підбивання підсумків і підрахунок голосів по всій країні. На умови роботи членів виборчих комісій також впливає епідемія коронавірусу.

Водночас є підстави говорити про скупку голосів і зловживання місцевих осередків національних партій щодо квот у виборчих комісіях, про що заявив мер Дніпра Борис Філатов під час zoom-конференції з директором Бюро демократичних інститутів і прав людини Інгибьорг Солрун Гісладоттір, яка очолює місію спостереження за місцевими виборами ОБСЄ.

Під час розмови сторони обговорили поствиборчий період у світлі другого туру місцевих виборів.

"Діючі мери не зацікавлені в махінаціях - у них і так високі рейтинги. Нечесні вибори потрібні тільки технічним кандидатам. Я переконаний, що мою перемогу в першому турі вкрали", - сказав Борис Філатов.

Гісладоттір зазначила, що команда експертів вже створила попередній звіт по першому туру виборів. Вони готові проводити спостереження і надалі.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія підтвердила, що другий тур місцевих виборів вже призначений у 15 українських містах.

Таким чином, вибори 15 листопада пройдуть в Одесі, Сумах, Луцьку, Краматорську та Кам'янці-Подільському. У Слов'янську, Дніпрі, Дрогобичі, Ужгороді, Броварах, Полтаві, Львові та Рівному голосування буде 22 листопада.

Зазначимо, ЦВК визнала обраними понад 9 тисяч депутатів місцевих рад.

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