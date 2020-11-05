ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

За вторым туром выборов в Днепре будут наблюдать представители ОБСЕ

Новина українською → Днепр , Четверг 05 ноября 2020 14:36
За вторым туром выборов в Днепре будут наблюдать представители ОБСЕ Фото: голосование на избирательном участке (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Днепре за вторым туром выборов будут наблюдать представители ОБСЕ.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Отмечается, что изменения в процедуре голосования существенно усложнили подведение итогов и подсчет голосов по всей стране. На условия работы членов избирательных комиссий также влияет эпидемия коронавируса.

В то же время, есть основания говорить о скупке голосов и злоупотреблении местных ячеек национальных партий относительно квот в избирательных комиссиях, о чем заявил мэр Днепра Борис Филатов во время zoom-конференции с директором Бюро демократических институтов и прав человека Ингибьорг Сольрун Гисладоттир, которая возглавляет миссию наблюдения ОБСЕ за местными выборами.

Во время разговора стороны обсудили поствыборный период в свете второго тура местных выборов.

"Действующие мэры не заинтересованы в махинациях - у них и так высокие рейтинги. Нечестные выборы нужны только техническим кандидатам. Я убежден, что мою победу в первом туре украли", - сказал Борис Филатов.

Гисладоттир отметила, что команда экспертов уже создала предварительный отчет по первому туру выборов. Они готовы проводить наблюдение и в дальнейшем.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия подтвердила, что второй тур местных выборов уже назначен в 15 украинских городах.

Таким образом, выборы 15 ноября пройдут в Одессе, Сумах, Луцке, Краматорске и Камянце-Подольском. В Славянске, Днепре, Дрогобыче, Ужгороде, Броварах, Полтаве, Львове и Ровно голосование будет 22 ноября.

Отметим, ЦИК признал избранными более 9 тысяч депутатов местных советов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 ОБСЕ Днепр віборі
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов в местные советы
Результаты выборов в местные советы
Экзитполы
Экзитполы
Как прошел день выборов
Как прошел день выборов
Главное об опросе Зеленского
Главное об опросе Зеленского
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
В Киеве заминировали центральную станцию метро
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей В Киеве заминировали центральную станцию метро