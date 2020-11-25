На виборах мера Львова здобув перемогу Садовий
У другому турі виборів мера Львова здобув перемогу чинний міський голова Андрій Садовий. За нього проголосували 62,25% виборців.
Про це заявив голова Львівської міської виборчої комісії Ігор Сліпецький, передає видання "Твоє місто".
За його опонента від партії "Європейська солідарність" Олега Синютку проголосували 37,75% виборців.
Нагадаємо, 22 листопада в Україні пройшов другий тур виборів мерів 11 міст. Повторно голосували в містах: Львів, Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Полтава, Миколаїв, кам'янець-подільський, Нікополь, Рівне, Ужгород Черкаси.
Раніше повідомлялося, що у другому турі виборів у Черкасах перемогу здобув чинний мер міста Анатолій Бондаренко. Його підтримали 54,33% виборців.
Крім того, у другому турі виборів мера Рівного переміг Олександр Третяк, який набрав 50,24% голосів виборців.
Додамо, що у другому турі виборів мера Ужгорода переміг чинний міський голова Богдан Андріїв. Він обійшов свого опонента майже на 1,5 тисячі голосів.