На выборах мэра Львова одержал победу Садовой
Во втором туре выборов мэра Львова одержал победу действующий городской глава Андрей Садовой. За него проголосовали 62,25% избирателей.
Об этом заявил глава Львовской городской избирательной комиссии Игорь Слипецкий, передает издание "Твоє місто".
За его оппонента от партии "Европейская солидарность" Олега Синютку проголосовали 37,75% избирателей.
Напомним, 22 ноября в Украине прошел второй тур выборов мэров 11 городов. Повторно голосовали в городах: Львов, Бердянск, Днепр, Дрогобыч, Полтава, Николаев, Славянск, Никополь, Ровно, Ужгород и Черкассы.
Ранее сообщалось, что во втором туре выборов в Черкассах победу одержал действующий мэр города Анатолий Бондаренко. Его поддержали 54,33% избирателей.
Кроме того, во втором туре выборов мэра Ровно победил Александр Третьяк, который набрал 50,24% голосов избирателей.
Добавим, что во втором туре выборов мэра Ужгорода победил действующий городской голова Богдан Андреев. Он обошел своего оппонента почти на 1,5 тысячи голосов.