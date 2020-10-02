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Вибори у Дніпрі: "Голос" втратив квоти в п'ятистах виборчих комісіях

Новость на русском → Дніпро, П'ятниця 02 жовтня 2020 14:26
Вибори у Дніпрі: "Голос" втратив квоти в п'ятистах виборчих комісіях Фото: голосування на виборчій дільниці (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

За кілька днів до граничного терміну подачі своїх представників у виборчі комісії дніпровський осередок партії "Голос" провів майже повну ротацію. Тим самим ледь не зірвавши роботу виборчкомів у Дніпрі та області.

Про це повідомляє регіональне видання "Дніпро. Головне".

Як відомо, за законом парламентські партії можуть направити в кожну виборчу комісію по два своїх члени, і ще одного - в рамках жеребкування.

Для того, щоб висунути і подати в окружні комісії документи для реєстрації своїх кандидатів, партій є десять днів.

Як зазначає видання, дніпровський "Голос" з 500 можливих членів комісій за підсумком делегував менш як 40, втративши при цьому квоти в п'ятистах виборчих комісіях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області сталася монополізація складу виборчих комісій представниками партій "Слуга народу" і "За майбутнє".

Крім того, повідомлялося, що в області в ключові виборчі комісії призначають людей, які можуть бути наближені до олігарха Ігорю Коломойському, голови облради Святослава Олійника та місцевого бізнесмена Олександра Петровського.

Водночас згідно з результатами соціологічного дослідження "СОЦІС", за чинного мера Дніпра Бориса Філатова в Дніпрі готові проголосувати 43%

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