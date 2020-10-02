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Выборы в Днепре: "Голос" потерял квоты в пятистах избирательных комиссиях

Новина українською → Днепр, Пятница 02 октября 2020 14:26
Выборы в Днепре: "Голос" потерял квоты в пятистах избирательных комиссиях Фото: голосование на избирательном участке (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

За несколько дней до дедлайна в подаче своих представителей в избирательные комиссии днепровская ячейка партии "Голос" произвела почти полную ротацию. Тем самым едва не сорвав работу избиркомов в Днепре и области.

Об этом сообщает региональное издание "Днепр. Главное".

Как известно, по закону парламентские партии могут направить в каждую избирательную комиссию по два своих члена, и еще одного - в рамках жеребьевки.

Для того чтобы выдвинуть и подать в окружные комиссии документы для регистрации своих кандидатов, у партий есть десять дней.

Как отмечает издание, днепровский "Голос" из 500 возможных членов комиссий по итогу делегировал менее 40, при этом потеряв квоты в пятистах избирательных комиссиях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области произошла монополизация состава избирательных комиссий представителями партий "Слуга народа" и "За будущее".

Кроме того, сообщалось, что в области в ключевые избирательные комиссии назначают людей, которые могут быть приближены к олигарху Игорю Коломойскому, главе облсовета Святославу Олейнику и местному бизнесмену Александру Петровскому.

В то же время, согласно результатам социологического исследования "СОЦИС", за действующего мэра Днепра Бориса Филатова в Днепре готовы проголосовать 43%

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