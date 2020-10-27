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"За майбутнє" заявляє про ймовірні фальсифікації виборів у Чернівецькій області

Новость на русском → Київ, Вівторок 27 жовтня 2020 16:06
"За майбутнє" заявляє про ймовірні фальсифікації виборів у Чернівецькій області Фото: голосування на виборчій дільниці (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Партія "За майбутнє" отримала 9,8% підтримки на виборах до Чернівецької обласної ради. Однак зараз відбуваються спроби фальсифікувати результати виборів.

Про це йдеться у заяві на сайті політсили, обласний штаб якої здійснював паралельний підрахунок голосів, отримуючи інформацію від членів комісій, спостерігачів та народних депутатів.

"Певні особи зараз намагаються здійснювати провокації, фальсифікації та маніпуляції проти нашої партії і вносити в протоколи недостовірну інформацію. Завдання фальсифікаторів - не допустити, щоб партія "За майбутнє" пройшла до обласної ради", - ідеться в заяві політсили.

Політсила слідкуватиме за результатами, які будуть внесені в протоколи, і боротиметься за кожен голос.

"Закликаємо всі демократичні сили виступити на підтримку прозорості виборчого процесу на Буковині, а місцеву й державну владу – бути гарантом демократії і законності", - заявляють у партії.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні пройшов перший тур місцевих виборів. Явка виборців на них склала майже 37%. Бюлетені отримали понад 10,5 мільйонів осіб.

Про те, в яких містах очікується другий тур виборів, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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