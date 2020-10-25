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Зеленський, Разумков і Шмигаль проголосували на місцевих виборах

Новость на русском → Україна, Неділя 25 жовтня 2020 11:02
Зеленський, Разумков і Шмигаль проголосували на місцевих виборах Фото: місцеві вибори 2020 (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На місцевих виборах 2020 вже проголосували президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль і голова парламенту Дмитро Разумков.

Зеленський проголосував на місцевих виборах

Президент України Володимир Зеленський проголосував на місцевих виборах в Києві, а також взяв участь у всенародному опитуванні, яке раніше анонсував.

Зеленський, Разумков і Шмигаль проголосували на місцевих виборахФото: Володимир Зеленський з дружиною (прес-служба)

Після виходу з виборчої дільниці Зеленський поспілкувався з журналістами. Зокрема, говорячи про фінансування опитування, президент зазначив, що "коли буде звіт - ви будете бачити ці цифри".

Президент України Володимир Зеленський віддає свій голос на місцевих виборах й спілкується з представниками ЗМІ.

Posted by Офіс Президента України on Sunday, October 25, 2020

Разумков не взяв участь в опитуванні

Голова Верховної ради Дмитро Разумков також взяв участь у голосуванні на місцевих виборах у Києві. Разом з тим, спікер парламенту не брав участі у всенародному опитуванні, пославшись на брак часу.

Зеленський, Разумков і Шмигаль проголосували на місцевих виборахФото: Дмитро Разумков на виборах (прес-служба)

Шмигаль голосував на місцевих виборах 2020 у Львові

Прем'єр разом з дружиною і старшою дочкою голосував у Львові.

Зеленський, Разумков і Шмигаль проголосували на місцевих виборах

Фото: Денис Шмигаль з дружиною і дочкою (РБК-Україна)

Після голосування Шмигаль дав невеликий брифінг для ЗМІ, де вкотре заявив, що зараз немає можливості введення тотального карантину в Україні.

Нагадаємо, сьогодні в Україні проходить голосування на місцевих виборах. Виборчі дільниці працюватимуть до 20:00. В умовах карантину виборцям рекомендують приходити на дільниці зі своїми ручками, в масках і не брати з собою малолітніх дітей.

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