ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский, Разумков и Шмыгаль проголосовали на местных выборах

Новина українською → Украина, Воскресенье 25 октября 2020 11:02
Зеленский, Разумков и Шмыгаль проголосовали на местных выборах Фото: местные выборы 2020 (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На местных выборах 2020 уже проголосовали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и глава парламента Дмитрий Разумков.

Зеленский проголосовал на местных выборах

Президент Украины Владимир Зеленский проголосовал на местных выборах в Киеве, а также принял участие во всенародном опросе, который ранее анонсировал.

Зеленский, Разумков и Шмыгаль проголосовали на местных выборахФото: Владимир Зеленский с супругой (пресс-служба)

После выхода с избирательного участка Зеленский пообщался с журналистами. В частности, говоря о финансировании опроса, президент отметил, что "когда будет отчет - вы будете видеть эти цифры".

Президент України Володимир Зеленський віддає свій голос на місцевих виборах й спілкується з представниками ЗМІ.

Posted by Офіс Президента України on Sunday, October 25, 2020

Разумков не принял участие в опросе

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков также принял участие в голосовании на местных выборах в Киеве. Вместе с тем, спикер парламента не принял участие во всенародном опросе, сославшись на нехватку времени.

Зеленский, Разумков и Шмыгаль проголосовали на местных выборахФото: Дмитрий Разумков на выборах (пресс-служба)

Шмыгаль голосовал на местных выборах 2020 во Львове

Премьер вместе с супругой и старшей дочерью голосовал во Львове.

Зеленский, Разумков и Шмыгаль проголосовали на местных выборах

Фото: Денис Шмыгаль с супругой и дочерью (РБК-Украина)

После голосования Шмыгаль дал небольшой брифинг для СМИ, где, в который раз, заявил, что сейчас нет возможности введения тотального карантина в Украине.

Напомним, сегодня в Украине проходит голосование на местных выборах. Избирательные участки будут работать до 20:00. В условиях карантина избирателям рекомендуют приходить на участки со своими ручками, в масках и не брать с собой малолетних детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Владимир Зеленский Дмитрий Разумков Денис Шмыгаль Местные выборы
Как проходит день выборов
Как проходит день выборов
Как правильно проголосовать
Как правильно проголосовать
Главное об опросе Зеленского
Главное об опросе Зеленского
Кандидаты в мэры
Кандидаты в мэры
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
Местные выборы: как проходит день голосования в Украине
Анна Березинаредактор ленты новостей Местные выборы: как проходит день голосования в Украине