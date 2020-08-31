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У омбудсмена розповіли, як переселенцям проголосувати на місцевих виборах

Україна, Понеділок 31 серпня 2020 15:49
У омбудсмена розповіли, як переселенцям проголосувати на місцевих виборах
Фото: вибори (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Офісі омбудсмена роз'яснили, як внутрішньо переміщеним особам проголосувати на місцевих виборах. Їм необхідно до 10 вересня звернутися до органу ведення Реєстру виборців за новою виборчою адресою або онлайн.

Про це повідомляє прес-служба омбудсмена.

"Центральна виборча комісія прийняла новий порядок зміни виборчої адреси, який надає можливість голосувати на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання, незалежно від місця реєстрації", - наголошується у повідомленні.

Таким чином, ВПО треба до 10 вересня звернутися особисто або через уповноважену особу до органу ведення Реєстру за новою виборчою адресою або онлайн і подати заяву про зміну виборчої адреси на сайті Держреєстру виборців.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в "червоній" зоні не скасують проведення місцевих виборів через поширення коронавірусу в Україні.

Як писало РБК-Україна, в РНБО заявили, що місцеві вибори 25 жовтня можуть стати найскладнішими за останній час, оскільки голосування буде проводитися в умовах зростаючої епідемічної загрози.

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Новини України переселенцыомбудсменМісцеві вибори
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