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Бойко назвал результат ОПЗЖ на местных выборах "блестящей победой"

Новина українською → Киев, Понедельник 26 октября 2020 19:31
Бойко назвал результат ОПЗЖ на местных выборах "блестящей победой" Фото: Юрий Бойко (zagittya.com.ua)
Автор: РБК-Украина

Партия "Оппозиционная платформа - За життя" одержала блестящую победу на местных выборах.

Об этом заявил сопредседатель политсилы Юрий Бойко на брифинге в пресс-центре партии в понедельник, 26 октября.

"Я благодарен нашим партийцам и сторонникам, которые поддержали нас и обеспечили блестящий результат на этих выборах", - сказал Бойко.

Он подчеркнул, что по результатам голосования ОПЗЖ занимает лидирующие позиции в 11 регионах, а в шести областях партия на первом месте.

"Сегодня я могу сказать с уверенностью, что ОПЗЖ заняла первое место в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Одесской, Николаевской областях, второе место - в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, третье - в Житомирской области. Также наше представительство будет в части областей Западной Украины, что тоже для нас важно, поскольку мы не делим страну и считаем всех украинцев равными. Мы будем защищать всех и будем делать так, чтобы всем гражданам Украины жилось легче", - добавил политик.

Он также подчеркнул важность местных выборов.

"Мэры, местные депутаты находятся рядом с людьми, и именно к ним люди приходят со своими бедами, со своими проблемами. Поэтому очень важно, чтобы были избраны достойные и профессиональные руководители. Сегодня авторитет местной власти растет, но вместе с ним растет и ответственность - те, кого изберут, должны выполнить все обязательства, взятые перед людьми", - резюмировал Бойко.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия назвала окончательную явку избирателей на местных выборах в Украине. Она составила 36,88%.

В ЦИК рассказали, что окончательные результаты местных выборов смогут посчитать за три - пять дней. Также могут уточняться цифры по явке избирателей.

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