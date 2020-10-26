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В Броварах женщине сообщили о подозрении за попытку купить голоса избирателей

Новина українською → Бровары , Понедельник 26 октября 2020 19:32
В Броварах женщине сообщили о подозрении за попытку купить голоса избирателей Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

В городе Бровары Киевской области женщине сообщили о подозрении за попытку купить голоса избирателей. Она предлагала 200 гривен в случае голосования за одного из кандидатов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Для получения денег, избиратели должны были предъявить фото бюллетеня.

"Местная жительница преклонного возраста вблизи одного из участков в городе Бровары предлагала прохожим денежное вознаграждение за их голоса за одного из кандидатов, указанных в бюллетенях. За свой голос жителям города обещали денежное вознаграждение - 200 гривен. Для получения денег, избиратели должны были предъявить фото бюллетеня", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное дело по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Украины, по данной квалификации женщине сообщили о подозрении.

Также РБК-Украина писало, что в Броварах правоохранители открыли дело по факту нарушения тайны голосования. На избирательном участке выявили нумерацию бюллетеней и корешков.

Напомним, Комитет избирателей Украины во время мониторинга проведения голосования на местных выборах выявил пять основных нарушений, а главной проблемой наблюдатели назвали несоблюдение санитарных мероприятий.

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