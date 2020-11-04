ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Чернигове мэром переизбрали Атрошенко

Новина українською → Чернигов, Среда 04 ноября 2020 16:02
В Чернигове мэром переизбрали Атрошенко Фото: Владислав Атрошенко (chernigiv-rada.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Действующий мэр Чернигова Владислав Атрошенко избран на второй срок. Его партия получила большинство мест в горсовете.

Об этом сообщает "Суспільне".

Атрошенко набрал 77,49% или 62 937 голосов избирателей на местных выборах. В 2015 году он также выиграл, баллотируясь от "БПП".

Партия Атрошенко "Родной дом" получила большинство депутатских мандатов в городском совете. За политсилу городского главы проголосовали 58,05% избирателей и она заработала 26 мест в горсовете. Также в совет прошли "Слуга народа" (7,92%, 4 депутата), "Наш край" (7,49%, 4 депутата), "ОПЗЖ" (6,83%, 4 депутата), "Евросолидарность" (6,16%, 4 депутата).

Ранее стало известно, что действующий мэр Харькова Геннадий Кернес избран вновь городским главой.

Также в один тур прошли выборы в Кропивницком и Мариуполе. А во Львове, Ужгороде, Ровно и Сумах состоится второй тур выборов мэра.

В большинстве городов второй тур запланирован на 22 ноября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Местные выборы
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов в местные советы
Результаты выборов в местные советы
Экзитполы
Экзитполы
Как прошел день выборов
Как прошел день выборов
Главное об опросе Зеленского
Главное об опросе Зеленского
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
Шмыгаль назвал условие введения локдауна в Украине
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Шмыгаль назвал условие введения локдауна в Украине