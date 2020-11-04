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У Чернігові мером переобрали Атрошенко

Новость на русском → Чернігів, Середа 04 листопада 2020 16:02
У Чернігові мером переобрали Атрошенко Фото: Владислав Атрошенко (chernigiv-rada.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Чинний мер Чернігова Владислав Атрошенко обраний на другий термін. Його партія отримала більшість місць в міськраді.

Про це повідомляє "Суспільне".

Атрошенко набрав 77,49% або 62 937 голосів виборців на місцевих виборах. У 2015 році він виграв, балотуючись від "БПП".

Партія Атрошенко "Рідний дім" отримала більшість депутатських мандатів у міській раді. За політсилу міського голови проголосували 58,05% виборців і вона заробила 26 місць у міськраді. Також в раду пройшли "Слуга народу" (7,92%, 4 депутати), "Наш край" (7,49%, 4 депутати), "ОПЗЖ" (6,83%, 4 депутати), "Євросолідарність" (6,16%, 4 депутати).

Раніше стало відомо, що чинний мер Харкова Геннадій Кернес обраний знову міським головою.

Також в один тур пройшли вибори в Кропивницькому і Маріуполі. А у Львові, Ужгороді, Рівному та Сумах відбудеться другий тур виборів мера.

У більшості міст другий тур заплановано на 22 листопада.

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