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В двух общинах во Львовской области повторно считают голоса

Новина українською → Львовская область, Среда 28 октября 2020 17:23
В двух общинах во Львовской области повторно считают голоса Фото: подсчет голосов на участке во Львовской области (oporaua.org)
Автор: Роман Тверденко

Бибрский горизбирком и Славский поселковый избирком Львовской области решили отправить на пересчет голосов бюллетени на 10 участках. Во всех случаях обнаружены различные ошибки.

Об этом сообщает ОПОРА.

У пяти комиссий Бибрской ТВК обнаружили различные нарушения - ошибочные номера округов на конвертах, фамилии кандидатов, которые не участвовали в выборах, неправильно запакованные бюллетени и неточности в протоколах. На одном участке в документации не указали избыток бюллетений, который был зафиксирован ранее.

В Славской ТВК повторный подсчет организовали из-за неточностей в протоколах (непонятное написание количества голосов напротив кандидатов)

Ранее ЦИК сообщал, что почти все участковые избирательные комиссии (УИК) подсчитали голоса на местных выборах в Украине. Этот процесс полностью завершили в 10 регионах.

Также известно, что на избирательном участке в селе Петропавловская Борщаговка, что под Киевом правоохранители обнаружили ряд нарушений. Следователи Киево-Святошинского отдела полиции открыли три уголовных производства.

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