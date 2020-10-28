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У двох громадах у Львівській області повторно рахують голоси

Новость на русском → Львівська область, Середа 28 жовтня 2020 17:23
У двох громадах у Львівській області повторно рахують голоси Фото: підрахунок голосів на дільниці у Львівській області (oporaua.org)
Автор: Роман Тверденко

Бібрський міськвиборчком та Славський селищний виборчком Львівської області вирішили відправити на перерахунок голосів бюлетені на 10 дільницях. У всіх випадках виявлені різні помилки.

Про це повідомляє ОПОРА.

У п'яти комісій Бібрської ТВК виявили різні порушення - помилкові номери округів на конвертах, прізвища кандидатів, які не брали участь у виборах, неправильно запаковані бюлетені і неточності у протоколах. На одній дільниці в документації не вказали надлишок бюлетенів, який був зафіксований раніше.

У Славської ТВК повторний підрахунок організували через неточності у протоколах (незрозуміле написання кількості голосів навпроти кандидатів)

Раніше ЦВК повідомляла, що майже всі дільничні виборчі комісії (ДВК) підрахували голоси на місцевих виборах в Україні. Цей процес повністю завершили в 10 регіонах.

Також відомо, що на виборчій дільниці в селі Петропавлівська Борщагівка, що під Києвом правоохоронці виявили ряд порушень. Слідчі Києво-Святошинського відділу поліції відкрили три кримінальні провадження.

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