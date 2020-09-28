ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Эксперты обьяснили роль Авакова на предстоящих выборах

Новина українською → Киев, Понедельник 28 сентября 2020 08:15
Эксперты обьяснили роль Авакова на предстоящих выборах Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Роль министра внутренних дел Арсена Авакова на местных выборах в Украине будет определяющей. Однако, эксперты считают, что политик не отдает предпочтение той или иной политической силе на выборах.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина политолог Владимир Фесенко, говорится в материале "Фактор Авакова: чего ждать от полиции на местных выборах".

Фесенко отбрасывает мнение, что глава МВД может играть на стороне партии "Слуга народа", потому что это вызовет еще больше напряжения вокруг него.

"Роль МВД и министра на этих выборах будет очень и очень определяющей", - заявил Фесенко.

Вместе с тем, координатор "Опоры" Ольга Айвазовская считает, что сейчас власть в каждой территориальной громаде разделена между разными партиями. Она добавила, что Аваков - "политическое лицо, решения которого исполняют все ведомства в юрисдикции МВД".

Напомним, эксперты рассказали, где могут быть конфликты на местных выборах.

Отметим, Аваков пригрозил жесткой реакцией на нарушения на местных выборах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Арсен Аваков Местные выборы
Главное о выборах
Главное о выборах
Кандидаты в мэры
Кандидаты в мэры
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Рейтинг партий
Рейтинг партий
Новые правила голосования
Новые правила голосования
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
Катастрофа АН-26 в Чугуеве: что известно о причинах трагедии
РБК-Украинаинформационное агентство Катастрофа АН-26 в Чугуеве: что известно о причинах трагедии