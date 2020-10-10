В Ивано-Франковской области более 20 кандидатов снялись с выборов, - ОПОРА

В Ивано-Франковской области 25 кандидатов в депутаты местных советов и на должность городского головы передумали баллотироваться на местных выборах. Случаи снятия с выборов зафиксировали в шести районах области.

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

По данным наблюдателей ОПОРЫ, в Ивано-Франковский облсовет передумали баллотироваться двое кандидатов от "Свободы" и "Европейской солидарности", с выборов в Ивано-Франковский районный совет снялась кандидат от "Голоса", а в городской совет Ивано-Франковска не будет баллотироваться представитель "Украинской галицкой партии".

В Калужский районный совет не будут баллотироваться 5 кандидатов от "СН", "Удара", "ЕС", "За майбутнє" и "Батькивщины", а в городской совет - двое кандидатов от "Удара" и "За майбутнє".

Трое кандидатов от "Самопомочи", "За майбутнє" и "ЕС" снялись с выборов в Коломыйский райсовет, а в горсовет не будут баллотироваться двое представителей "Народного руха Украины" и "Нацкорпуса".

Случаи снятия кандидатов с выборов зафиксировали также в Косовском и Верховинских районах. Там в общем снялись с выборов 6 кандидатов в городской и районный советы, а также один кандидат в мэры.

Отметим, местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Украинцы смогут избрать городского голову, а также депутатов городских, районных и областных советов.

Напомним, за сутки в Украине правоохранители открыли 24 уголовных дела по фактам нарушения избирательного процесса.