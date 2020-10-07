Кабмин урегулировал ряд вопросов для проведения местных выборов
Фото: здание Кабмина (РБК-Украина)
Кабинет министров обеспечил урегулирование большинства вопросов, необходимых для проведения местных выборов в Украине. Сейчас на этапе выполнения остаются 4 из 10 поручений правительства.
Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.
По словам Немчинова, правительство обеспечило:
- оплату труда членов территориальных и участковых избирательных комиссий, а также начисление и выплату одноразового денежного вознаграждения;
- финансирование избирательных комиссий во время подготовки и проведения выборов;
- финансирование изготовления списков избирателей и именных приглашений;
- осуществление противоэпидемических мероприятий во время организации и проведения выборов;
- актуализацию сведений о зарегистрированных партиях и их организациях;
- подготовку рекомендаций об образовательном процессе в учреждениях образования во время выборов.
Кроме того, как рассказал Немчинов, Центризбирком просит от Министерства здравоохранения предоставить разъяснение относительно подтверждения статуса самоизолированых избирателей.
Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года.
Напомним, ЦИК запустил специальный чат-бот с информацией о местных выборах.
Также РБК-Украина писало, что на следующей неделе полиция перейдет на усиленный режим несения службы в связи с местными выборами.