Кабмін урегулював ряд питань для проведення місцевих виборів
Фото: будівля Кабміну (РБК-Україна)
Кабінет міністрів забезпечив урегулювання більшості питань, необхідних для проведення місцевих виборів в Україні. Зараз на етапі виконання залишаються 4 з 10 доручень уряду.
Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.
За словами Немчінова, уряд забезпечив:
- оплату праці членів територіальних і дільничних виборчих комісій, а також нарахування та виплату одноразової грошової винагороди;
- фінансування виборчих комісій під час підготовки та проведення виборів;
- фінансування виготовлення списків виборців та іменних запрошень;
- здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів;
- актуалізацію відомостей щодо зареєстрованих партій та їх організацій;
- підготовку рекомендацій щодо освітнього процесу в закладах освіти під час виборів.
Крім того, як розповів Немчінов, Центрвиборчком просить від Міністерства охорони здоров'я надати роз'яснення щодо підтвердження статусу самоізольованих виборців.
Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.
Нагадаємо, ЦВК запустила спеціальний чат-бот з інформацією про місцеві вибори.
Також РБК-Україна писало, що наступного тижня поліція перейде на посилений режим несення служби через місцеві вибори.