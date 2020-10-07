ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кабмін урегулював ряд питань для проведення місцевих виборів

Новость на русском → Київ, Середа 07 жовтня 2020 18:38
Кабмін урегулював ряд питань для проведення місцевих виборів Фото: будівля Кабміну (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Кабінет міністрів забезпечив урегулювання більшості питань, необхідних для проведення місцевих виборів в Україні. Зараз на етапі виконання залишаються 4 з 10 доручень уряду.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

За словами Немчінова, уряд забезпечив:

  • оплату праці членів територіальних і дільничних виборчих комісій, а також нарахування та виплату одноразової грошової винагороди;
  • фінансування виборчих комісій під час підготовки та проведення виборів;
  • фінансування виготовлення списків виборців та іменних запрошень;
  • здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів;
  • актуалізацію відомостей щодо зареєстрованих партій та їх організацій;
  • підготовку рекомендацій щодо освітнього процесу в закладах освіти під час виборів.

Крім того, як розповів Немчінов, Центрвиборчком просить від Міністерства охорони здоров'я надати роз'яснення щодо підтвердження статусу самоізольованих виборців.

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, ЦВК запустила спеціальний чат-бот з інформацією про місцеві вибори.

Також РБК-Україна писало, що наступного тижня поліція перейде на посилений режим несення служби через місцеві вибори.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 Кабінет Міністрів України Місцеві вибори
Головне про вибори
Головне про вибори
Кандидати у мери
Кандидати у мери
Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів
Рейтинг партій
Рейтинг партій
Нові правила голосування
Нові правила голосування
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
Бойовики на Донбасі знову порушили перемир'я
РБК-Українаінформаційне агентство Бойовики на Донбасі знову порушили перемир'я