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Под Киевом задержали группу людей, которая блокировала работу избиркома

Новина українською → Коцюбинское, Четверг 26 ноября 2020 15:51
Под Киевом задержали группу людей, которая блокировала работу избиркома Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В поселке Коцюбинское Киевской области группа мужчин пыталась заблокировать работу избирательной комиссии. Злоумышленников задержала полиция.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Инцидент произошел после того, как группа мужчин в черной одежде и в темных очках ворвались на избирательный участок во время пересчета голосов.

"Неизвестные мужчины начали блокировать работу членов комиссии и между ними возникла потасовка. Работники полиции мгновенно прибыли на место происшествия, где задержали пятерых правонарушителей в порядке ст. 208 УПК Украины", - сообщили в полиции.

Одним из задержанных оказался представитель одной из политических партий. Он объяснил, что в такой способ он пытался присутствовать при пересчете голосов, а его сообщники - это частные охранники.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума, или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали больше всего нарушений на местных выборах 22 ноября в Днепре.

Всего во время второго тура местных выборов поступило 407 обращений о нарушении избирательного процесса.

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