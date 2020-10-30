ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Кривом Роге сообщили о фальсификациях на выборах

Новина українською → Кривой Рог, Пятница 30 октября 2020 17:13
В Кривом Роге сообщили о фальсификациях на выборах Фото: голосование во время выборов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Участник избирательной кампании в Кривом Роге Константин Павлов, занявший на выборах криворожского городского головы третье место, рассказал о вскрытых и подтвержденных фактах фальсификации.

Об этом он сообщил на своей странице Facebook, опубликовав соответствующие документы.

"В Долгинцевском районе проведен пересчет голосов на избирательном участке №121540 (улица Симонова 10, 81-я школа). Глава комиссии - Демьяненко Инна Анатольевна - от кандидата в мэры Шевчика Д.В. "Слуге народа" Юрию Сова приписано 119 голосов. В первом протоколе комиссии, подписанном головой и всеми членами, было указано, что он набрал 154 голоса. А при пересчете выяснилось, что реально по бюллетеням - 35. Проголосовало всего на участке - 644 человека. Процент фальсификаций посчитайте сами", - пишет Павлов.

ВНИМАНИЕ!!! Вскрыта фальсификация! В Кривом Роге 294 избирательных участка. В Долгинцевском районе проведен...

Posted by Константин Павлов on Friday, October 30, 2020

Напомним, ранее стало известно, что в административном суде Днепра проводятся слушания по иску к Саксаганской территориальной избирательной комиссии (ТИК).

Как известно, 25 октября в Украине прошел первый тур местных выборов. Явка избирателей на них составила почти 37%. Бюллетени получили более 10,5 миллионов человек.

О том, в каких городах ожидается второй тур выборов, читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Кривой Рог фальсификат выборы
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов в местные советы
Результаты выборов в местные советы
Экзитполы
Экзитполы
Как прошел день выборов
Как прошел день выборов
Главное об опросе Зеленского
Главное об опросе Зеленского
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
В Киеве на Майдане независимости масштабное ДТП. Есть пострадавшие
РБК-Украинаинформационное агентство В Киеве на Майдане независимости масштабное ДТП. Есть пострадавшие