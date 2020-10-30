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У Кривому Розі повідомили про фальсифікації на виборах

Новость на русском → Кривий Ріг, П'ятниця 30 жовтня 2020 17:13
У Кривому Розі повідомили про фальсифікації на виборах Фото: голосування під час виборів (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Учасник виборчої кампанії в Кривому Розі Костянтин Павлов, який зайняв на виборах криворізького міського голови третє місце, розповів про розкриті і підтверджені факти фальсифікації.

Про це повідомив на своїй сторінці Facebook, опублікувавши відповідні документи.

"В Довгинцівському районі проведено перерахунок голосів на виборчій дільниці №121540 (вулиця Симонова 10, 81-я школа). Голова комісії - Дем'яненко Інна Анатоліївна - від кандидата в мери Шевчика Д. В. "Слузі народу" Юрію Сові приписано 119 голосів. У першому протоколі комісії, підписаний головою і всіма членами, було зазначено, що він набрав 154 голоси. А при перерахунку з'ясувалося, що реально по бюлетням - 35. Проголосувало всього на дільниці - 644 людини. Відсоток фальсифікацій порахуйте самі", - пише Павлов.

УВАГУ!!! Розкрита фальсифікація! У Кривому Розі 294 виборчих ділянки. У Довгинцівському районі проведено...

Posted by Костянтин Павлов on Friday, October 30, 2020

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в адміністративному суді Дніпра проводяться слухання за позовом до Саксаганської територіальної виборчої комісії (ТВК).

Як відомо, 25 жовтня в Україні пройшов перший тур місцевих виборів. Явка виборців на них склала майже 37%. Бюлетені отримали понад 10,5 мільйонів осіб.

Про те, в яких містах очікується другий тур виборів, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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