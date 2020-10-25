ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Кропивницком у трех членов избирательной комиссии обнаружили коронавирус

Новина українською → Кропивницкий, Воскресенье 25 октября 2020 17:14
В Кропивницком у трех членов избирательной комиссии обнаружили коронавирус Фото: избирательная комиссия (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

На избирательном участке в Кропивницком у троих членов комиссии обнаружили коронавирус. Их исключили из работы, а участок продолжил работу.

Об этом сообщает ОПОРА.

Отмечается, что инцидент произошел на избирательном участке, расположенном в центральной городской больнице. Тесты членов участковой избирательной комиссии показали, что организм борется с коронавирусом, хотя никаких симптомов у них не было.

После этого помещение участка продезинфицировали и он продолжает работу. Для работы комиссии хватает кворума.

Ранее сообщалось, что в Запорожье член избирательной комиссии обнаружил, что у него со стола исчезли 40 бюллетеней. В связи с инцидентом он обратился в полицию.

Также в ОПОРЕ заявляли, что работники некоторых избирательных комиссий отказываются работать на специальных участках. Десятки больниц остались без избиркомов на выборах в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Местные выборы
Как проходит день выборов
Как проходит день выборов
Как правильно проголосовать
Как правильно проголосовать
Главное об опросе Зеленского
Главное об опросе Зеленского
Кандидаты в мэры
Кандидаты в мэры
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
Местные выборы: как проходит день голосования в Украине
Анна Березинаредактор ленты новостей Местные выборы: как проходит день голосования в Украине