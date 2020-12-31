Во Львове будут судить 10 членов избиркома из-за фальсификаций на выборах

Во Львове полиция завершила расследование в отношении 10 членов участковой избирательной комиссии по подозрению в фальсификации на местных выборах. Обвинительный акт в отношении их передали в суд.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

Инцидент произошел 22 ноября во время второго тура выборов мэра Львова. Члены УИК подделали протокол подсчета голосов избирателей.

"Правоохранители установили, что десять членов избирательной комиссии подписали протоколы об итогах голосования на участке до окончательного заполнения протокола и не в заседании комиссии. В течение декабря фигурантам дела следователи сообщили о подозрении в совершении правонарушения. Досудебное расследование завершено, обвинительные акты направлены на рассмотрение суда", - сообщили в полиции.

Членам избиркома грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что полиция возбудила уголовные дела против членов трех избиркомов Львова из-за возможных фальсификаций на выборах.

Отметим, во время выборов мэра Львова 22 ноября наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали нарушения на избирательных участках во Львове. В частности, члены трех УИК подписали протоколы до их окончательного заполнения.