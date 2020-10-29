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Во Львове во второй тур выходят Садовой и Синютка, - ТИК

Автор: РБК-Украина

Львовская территориальная избирательная комиссия подсчитала 100% бюллетеней. По результатам местных выборов, во второй тур выходят действующий мэр города Андрей Садовой и Олег Синютка.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Так, за мэра Львова Андрея Садового проголосовало 90 812 избирателей (39,96%), его основного конкурента Олега Синютку поддержали 70504 избирателя (31,03%).

В свою очередь Руслан Кошулинский получил 9,74% голосов, Ярослав Рущишин 4,67%, а Игорь Зинкевич - 3,37%.

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Всего в выборах приняли участие чуть более 227 тысяч человек.

Отметим, что ранее Андрей Садовой и Олег Синютка заявили, что готовы провести дебаты перед вторым туром выборов.

Напомним, по данным экзит-пола, Садовой набрал 41,12% голосов, у Олега Синютки - 27,38%, у Руслана Кошулинского - 9,98%.

Подробнее о кандидатах в мэры Львова Андрея Садового, Олега Синютку и Руслана Кошулинского читайте в материалах РБК-Украина.

Ранее сообщалось, что Садовый может потерять контроль над горсоветом во Львове после выборов. Также у Садового опасаются возможного союза между "Евросолидарностью" и "Свободой".

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