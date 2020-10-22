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Меньше половины украинцев одобряют решение Зеленского провести опрос

Новина українською → Киев, Четверг 22 октября 2020 12:34
Меньше половины украинцев одобряют решение Зеленского провести опрос Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Интерес к опросу Зеленского растет, но отношение неоднозначное

Положительно относятся к решению президента Владимира Зеленского провести всенародный опрос в день местных выборов 25 октября 43% украинцев. Еще 30% респондентов относятся нейтрально и 25% - отрицательно.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 20-21 октября.

По сравнению с данными опроса недельной давности зафиксирован постепенный рост интереса к опросу президента. Так, 70% респондентов знают об опросе (14-16 октября знали 60% украинцев).

Меньше половины украинцев одобряют решение Зеленского провести опрос

По данным опроса, 63% респондентов считают решение президента законным, 23% придерживаются противоположного мнения.

Меньше половины украинцев одобряют решение Зеленского провести опрос

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 14-16 октября 2020 года среди 4000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод исследования: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Напомним, по данным опроса КМИС, мнения украинцев относительно решения президента Владимира Зеленского провести опрос во время местных выборов 25 октября разделились пополам. Часть респондентов (44%) считают, что это - искреннее намерение, 44% - что это политическая технология.

Как сообщало РБК-Украина президент Владимир Зеленский решил провести в день выборов 25 октября всеукраинский опрос на участках. Избирателям предложат пять вопросов: о пожизненном заключении за коррупцию, о свободной экономической зоне на Донбассе, о сокращении количества народных депутатов до 300, о легализации каннабиса, о гарантиях безопасности по Будапештскому меморандуму.

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