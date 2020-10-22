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Менше половини українців схвалюють рішення Зеленського провести опитування

Новость на русском → Київ, Четвер 22 жовтня 2020 12:34
Менше половини українців схвалюють рішення Зеленського провести опитування Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Інтерес до опитування Зеленського зростає, але ставлення неоднозначне

Позитивно ставляться до рішення президента Володимира Зеленського провести всенародне опитування в день місцевих виборів 25 жовтня 43% українців. Ще 30% респондентів ставляться нейтрально і 25% - негативно.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 20-21 жовтня.

У порівнянні з даними опитування тижневої давності зафіксовано поступове зростання інтересу до опитування президента. Так, 70% респондентів знають про опитування (14-16 жовтня знали 60% українців).

Менше половини українців схвалюють рішення Зеленського провести опитування

За даними опитування, 63% респондентів вважають рішення президента законним, 23% дотримуються протилежної думки.

Менше половини українців схвалюють рішення Зеленського провести опитування

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 14-16 жовтня 2020 року серед 4000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод дослідження: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, думки українців щодо рішення президента Володимира Зеленського провести опитування під час місцевих виборів 25 жовтня розділилися навпіл. Частина респондентів (44%) вважають, що це - щирий намір, 44% - що це політична технологія.

Як повідомляло РБК-Україна президент Володимир Зеленський вирішив провести в день виборів 25 жовтня всеукраїнське опитування на дільницях. Виборцям запропонують п'ять питань: про довічне ув'язнення за корупцію, про вільну економічну зону на Донбасі, про скорочення кількості народних депутатів до 300, щодо легалізації канабісу, про гарантії безпеки за Будапештським меморандумом.

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