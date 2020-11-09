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Мэром Винницы стал Сергей Моргунов

Новина українською → Понедельник 09 ноября 2020 13:33
Мэром Винницы стал Сергей Моргунов Фото: Сергей Моргунов (facebook.com SAMorgunov)
Автор: Андрей Козловский

Согласно результатам Центральной избирательной комиссии, городским главой Винницы избрали действующего мэра Сергея Моргунова. Он обогнал своего ближайшего конкурента на более чем 50%.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Как сообщается, представитель партии "Украинская стратегия Гройсмана" Моргунов набрал в первом туре выборов 65,93% голосов.

Результаты выборов городского главы Винницы выглядят таким образом:

  • Моргунов Сергей, политическая партия "Украинская стратегия Гройсмана", - 65,93% (61 194 голоса);
  • Кудлаенко Сергей, партия "Европейская солидарность", - 13,04% (12 108 голосов);
  • Борзов Сергей, партия "Слуга народа", - 6,09% (5 из 656 голосов);
  • Узелков Вячеслав, партия "ОПЗЖ", - 4,6% (4270 голосов);
  • Устинова Александра, партия "Голос", - 3,35% (3 112 голосов)

Напомним, повторное голосование на местных выборах уже назначили в ряде областей.

Также РБК-Украина писало, что главными победителями на этих выборах стали местные партии и партии мэров.

Кроме этого, Центральная избирательная комиссия признала результаты выборов в 585 местных советах в 24 регионах Украины. Всего было избрано 13 323 депутата.

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