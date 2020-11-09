Мэром Винницы стал Сергей Моргунов
Фото: Сергей Моргунов (facebook.com SAMorgunov)
Согласно результатам Центральной избирательной комиссии, городским главой Винницы избрали действующего мэра Сергея Моргунова. Он обогнал своего ближайшего конкурента на более чем 50%.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Как сообщается, представитель партии "Украинская стратегия Гройсмана" Моргунов набрал в первом туре выборов 65,93% голосов.
Результаты выборов городского главы Винницы выглядят таким образом:
- Моргунов Сергей, политическая партия "Украинская стратегия Гройсмана", - 65,93% (61 194 голоса);
- Кудлаенко Сергей, партия "Европейская солидарность", - 13,04% (12 108 голосов);
- Борзов Сергей, партия "Слуга народа", - 6,09% (5 из 656 голосов);
- Узелков Вячеслав, партия "ОПЗЖ", - 4,6% (4270 голосов);
- Устинова Александра, партия "Голос", - 3,35% (3 112 голосов)
Напомним, повторное голосование на местных выборах уже назначили в ряде областей.
Также РБК-Украина писало, что главными победителями на этих выборах стали местные партии и партии мэров.
Кроме этого, Центральная избирательная комиссия признала результаты выборов в 585 местных советах в 24 регионах Украины. Всего было избрано 13 323 депутата.