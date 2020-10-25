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МВД привлекло авиацию для обеспечения безопасности в день выборов

Новина українською → Киев, Воскресенье 25 октября 2020 16:27
МВД привлекло авиацию для обеспечения безопасности в день выборов Фото: авиация (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Министерство внутренних дел Украины в день проведения местных выборов для обеспечения безопасности привлекло все имеющиеся силы и средства авиации.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Для реагирования на нарушения правоохранители будут привлекать самолеты и вертолеты. Последние будут привлекаться для реагирования на противоправную деятельность в самых отдаленных точках, где нет посадочных полос.

Фото: авиация (facebook.com/mvs.gov.ua)

Напомним, по состоянию на 15:00 местные выборы в Украине проходят спокойно. Национальная полиция не фиксирует серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результат голосования.

Кроме того, гражданская сеть ОПОРА положительно оценила начало голосования на местных выборах, критических нарушений не было зафиксировано.

Добавим, что ОПОРА обнародовала явку избирателей на местных выборах по состоянию на 12:00.

Ранее сообщалось, что во время мониторинга проведения голосования на местных выборах Комитет избирателей Украины зафиксировал пять основных нарушений, а главной проблемой наблюдатели назвали несоблюдение санитарных мероприятий.

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