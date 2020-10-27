Нападавшим на избирком в Винницкой области сообщили о подозрении
Правоохранители сообщили о подозрении двум мужчинам, которые совершили нападение на участковую избирательную комиссию в Тульчине Винницкой области. Их подозревают по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Подозрения сообщили по ч. 3 ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УКУ. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.
"Следователи обратились в суд с ходатайством на время досудебного следствия избрать нападающим меру пресечения - содержание под стражей", - добавили в МВД.
Напомним, утром 26 октября в Тульчине двое мужчин совершили нападение на избирком. Они угрожали членам комиссии расправой, обвиняли их в фальсификации выборов и пытались отобрать избирательную документацию. Полиция задержала нападавших. Ими оказались 25 и 29-летние жители села Нестерварка Тульчинского района.
Отметим, в день голосования полиция открыла почти 160 уголовных дел из-за нарушений на выборах.