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Нападникам на виборчком у Вінницькій області повідомили про підозру

Новость на русском → Тульчин, Вівторок 27 жовтня 2020 10:55
Нападникам на виборчком у Вінницькій області повідомили про підозру Фото: поліцейські (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Правоохоронці повідомили про підозру двом чоловікам, які вчинили напад на дільничну виборчу комісію у Тульчині Вінницької області. Їх підозрюють за двома статтями Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Підозри повідомили за ч. 3 ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії) і ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ. Затриманим загрожує до 7 років позбавлення волі.

"Слідчі звернулися до суду з клопотанням на час досудового слідства вибрати нападникам запобіжний захід - утримання під вартою", - додали в МВС.

Нагадаємо, вранці 26 жовтня в Тульчині двоє чоловіків скоїли напад на виборчком. Вони погрожували розправою членам комісії, звинувачували їх у фальсифікації виборів і намагалися відібрати виборчу документацію. Поліція затримала нападників. Ними виявилися 25 та 29-річні жителі села Нестерварка Тульчинського району.

Відзначимо, в день голосування поліція відкрила майже 160 кримінальних справ через порушення на виборах.

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