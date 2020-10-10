"Наш край" сообщил о сопротивлении ТИК и суда в Одессе против регистрации партии на выборах

Одесский окружной суд, который должен был сегодня рассматривать заявление "Нашего края" по регистрации списка партии на выборах в горсовет, объявил карантин и закрылся для дезинфекции.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Согласно сообщению, сегодня Одесский окружной суд должен был рассмотреть заявление "Нашего края" о регистрации списка партии на выборах в Одесский городской совет. Вместо этого суд ушел на карантин, а в помещении начали проводить дезинфекцию.

"Сегодня придумали этот цирк с дезинфекцией суда. Нас так боятся, что уже даже не стесняются идти на подлоги в своих действиях! Наш иск лежит в канцелярии суда, обязаны были рассмотреть еще вчера, затягивают по надуманным и бредовым причинам. Все делается, чтобы партия "Наш край", команда Евгения Червоненко не была представлена в городском совете", - заявил Евгений Червоненко, кандидат в мэры Одессы от партии "Наш край".

Вчера и сегодня под зданием суда прошли акции протеста: "Судью, который украл право выбора одесситов, за решетку".

Вместе с тем народные депутаты Андрей Деркач и Антон Киссе подали заявление в Национальную полицию с требованием привлечь к ответственности за препятствование депутатской деятельности и злоупотребление служебным положением представителей Одесской городской территориальной избирательной комиссии и, в частности, ее голову - Нину Чернышенко.

"В Украине нет ни одной ТИК, которая принимала такое количество решений, нарушающих конституционные права граждан. В одном городе Украины за 30 лет независимости Украины такого дерзкого пренебрежения законодательством и нарушения прав граждан не происходило. Журналисты-расследователи и общественность объясняют такой правовой беспредел и наглость подконтрольностью отдельных представителей Одесской городской ТИК представителям криминалитета и коррупционерам при власти", - говорится в заявлении.

Также народные депутаты отметили, что журналисты и общественность рассматривают два противоправных сценария о нарушении конституционных прав граждан на волеизъявление в Одессе.

"Один - это затягивание рассмотрения заявления партии "Наш Край" с целью недопущения к пережеребьевке и принятие решения о регистрации после печатания бюллетеней, второй - создание условий для отмены выборов в городской совет в городе Одессе и перенос выборов на другую дату, что позволит коррупционерам при власти принять и освоить новый бюджет, пролонгируя произвол и коррупцию в городе Одесса", - отмечается в заявлении.

В связи с этим, народные депутаты усматривают в действиях должностных лиц Одесской городской территориальной избирательной комиссии Одесского района Одесской области признаки уголовных преступлений, предусмотренных ст. 351 УК Украины, то есть воспрепятствование деятельности народного депутата Украины и ст. 364 УК Украины, то есть злоупотребление служебным положением.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 8 октября злоумышленники взломали офис Сумской организации партии "Наш Край" и подбросили пакет с деньгами.