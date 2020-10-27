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"Наш край" среди лидеров на выборах в Черниговский облсовет и ОТО области

Новина українською → Чернигов, Вторник 27 октября 2020 13:21
"Наш край" среди лидеров на выборах в Черниговский облсовет и ОТО области Фото: голосование на избирательном участке (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Партия "Наш край" получил 15% и продемонстрировал второй результат на выборах в Черниговский облсовет. Также партия является одним из лидеров по итогам выборов в ОТО региона.

Об этом свидетельствуют результаты параллельного подсчета голосов, передает сайт политсилы.

"Наш край" занимает второе место на выборах в Черниговский облсовет - за нее проголосовало около 15% избирателей. Партия уступила лишь "Родному дому" и обошла "Слугу народа".

На выборах в ОТО Черниговской области "Наш край" лидирует в громадах.

По результатам параллельного подсчета голосов "Наш край" на выборах в Носовскую ОТО имеет поддержку 37,6% избирателей, в Бахмацкую ОТО - 41,6%, Козелецкую ОТО - 24,8%, Новгород-Северскую ОТО - 22,1%, Менскую ОТО - 18%, Борзнянскую ОТО - 16,5%, Сухополовянскую громаду - 16,1%.

Также представители "Нашего края" побеждают на выборах глав в 10 громадах Черниговщины.

Черниговский район: Козелецька ОТО - Валентин Бригинец., г. Остер - Леонид Охотник, Березнянская ОТО - Владимир Павленко, Киптивская ОТО - Владимир Кучма.

Корюковский район: Холминская ОТО - Василий Чеботарь.

Нежинский район г. Носовка - Владимир Игнатченко, г. Батурин - Леонид Душа, Комаровская ОТО - Виктор Бондаренко, Макеевская ОТО - Николай Бузина.

Прилуцкий район: Парафиевская ОТО - Галина Петруша.

Напомним, 25 октября в Украине прошел первый тур местных выборов. Явка избирателей на них составила почти 37%. Бюллетени получили более 10,5 миллионов человек.

О том, в каких городах ожидается второй тур выборов, читайте в материале РБК-Украина.

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