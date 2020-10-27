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"Наш край" серед лідерів на виборах до Чернігівської облради та ОТГ області

Новость на русском → Чернігів, Вівторок 27 жовтня 2020 13:21
"Наш край" серед лідерів на виборах до Чернігівської облради та ОТГ області Фото: голосування на виборчій дільниці (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

"Наш край" здобув 15% та продемонструвала другий результат на виборах до Чернігівської облради. Також партія є одним із лідерів за підсумками виборів в ОТГ регіону.

Про це свідчать результати паралельного підрахунку голосів, передає сайт політсили.

"Наш край" займає друге місце на виборах до Чернігівської облради – за неї проголосувало близько 15% виборців. Партія поступилася лише "Рідному дому" та обійшла "Слугу народу".

На виборах до ОТГ Чернігівської області "Наш край" лідирує у громадах.

За результатами паралельного підрахунку голосів "Наш край" на виборах у Носівській ОТГ має підтримку 37,6% виборців, у Бахмацькій ОТГ – 41,6%, Козелецькій ОТГ – 24,8%, Новгород-Сіверській ОТГ – 22,1%, Менській ОТГ – 18%, Борзнянській ОТГ – 16,5%, Сухополов’янській громаді – 16,1%.

Також представники "Нашого краю" перемагають на виборах голів у 10 громадах Чернігівщини.

Чернігівський район: Козелецька ОТГ – Валентин Бригинець, м. Остер – Леонід Мисливець, Березнянська ОТГ – Володимир Павленко, Кіптівська ОТГ – Володимир Кучма.

Корюківський район: Холминська ОТГ – Василь Чеботарь.

Ніжинський район: м. Носівка – Володимир Ігнатченко, м. Батурин – Леонід Душа, Комарівська ОТГ – Віктор Бондаренко, Макіївська ОТГ – Микола Бузина.

Прилуцький район: Парафіївська ОТГ – Галина Петруша.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні пройшов перший тур місцевих виборів. Явка виборців на них склала майже 37%. Бюлетені отримали понад 10,5 мільйонів осіб.

Про те, в яких містах очікується другий тур виборів, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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