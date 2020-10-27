ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Одессе прерывали работу избирательной комиссии, нашли дымовую гранату

Новина українською → Одесса, Вторник 27 октября 2020 12:27
В Одессе прерывали работу избирательной комиссии, нашли дымовую гранату Фото: обнаруженная дымовая граната (od.npu.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

В Малиновской районной администрации (Одесса) полиция прервала роботу избирательной комиссии из-за выявленного подозрительного предмета в уборной здания. На вызов приехали взрывотехники и кинологи.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщили в полиции, работа комиссии была приостановлена на время проверки этого предмета, который спрятали за сливным бачком унитаза. В скорее оказалось, что это дымовая граната. Также правоохранители сообщили, что это пиротехническое средство к боеприпасам не относится.

Фото: обнаруженная дымовая граната (od.npu.gov.ua)

Отмечается, что после проверки районная территориальная комиссия возобновила работу.

Напомним, в Винницкой области в Тульчине двое мужчин напали на участковую избирательную комиссию и пытались завладеть избирательной документацией.

Кроме того, в Краматорске Донецкой области на местных выборах члену избирательной комиссии угрожали убийством.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Центральная избирательная комиссия
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов в местные советы
Результаты выборов в местные советы
Экзитполы
Экзитполы
Как прошел день выборов
Как прошел день выборов
Главное об опросе Зеленского
Главное об опросе Зеленского
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
"Нафтогаз" повысил цену на газ для населения еще на 35%
Александр Белоусфинансовый редактор "Нафтогаз" повысил цену на газ для населения еще на 35%