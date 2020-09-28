"Пропозиция" обратилась к президенту из-за фальсификаций на выборах со стороны СН

Фото: во время протеста под ЦИК (proposition.org.ua)

В территориальных избирательных комиссиях по всей Украине готовятся массовые фальсификации на местных выборах 25 октября 2020 года. Главную роль в этом процессе играют члены комиссий от партии власти и ее сателлитов.

Об этом говорится в обращении партии "Пропозиция" к президенту Украины.

"Тотальный контроль, установленный "Слугой народа" над избирательными комиссиями всех уровней, начинает приносить свои "плоды". По всей стране ТИК массово не допускают к выборам представителей тех политических сил, которые составляют конкуренцию кандидатам от власти", - сказано в обращении.

В "Пропозиции" подчеркнули, что члены комиссий грубо нарушают нормы избирательного законодательства и Конституции Украины и не брезгуют откровенными фальсификациями и манипуляциями.

"Днепр, Умань, Энергодар, Киев, Бердянск, Ивано-Франковск, Ровно - далеко не полный перечень городов, где территориальные избирательные комиссии, в которых большинство принадлежит "Слуге народа" и партиям-сателлитам, пытались заблокировать регистрацию представителей других политических сил или просто сорвать работу комиссий", - говорят в "Пропозиции".

Политсила убеждена, цель подобных провокаций и манипуляций - любой ценой получить на выборах более или менее приемлемый результат и не позволить победить кандидатам, которые пользуются настоящей поддержкой местных общин.

"Пропозиция" требует немедленно остановить попытки фальсификации выборов в территориальных избирательных комиссиях всех уровней.

"Мы требуем восстановить нарушенные избирательные права представителей "Пропозиции" и прочих политических сил и зарегистрировать их для участия в местных выборах и обеспечить равные условия для всех участников избирательного процесса, независимо от их партийной принадлежности", - говорится в обращении.

Также "Пропозиция" обратилась к дипломатическим представительствам международных партнеров Украины и международных правозащитных организаций с просьбой усилить мониторинг нарушения действующей властью прав и свобод граждан Украины.

"Сворачивание процессов демократизации идет и в вопросе организации местных выборов, что противоречит Конституции Украины и взятым Украиной на себя обязательствам, предусмотренным Соглашением об Ассоциации с ЕС", - подчеркнули в партии.

Напомним, 28 сентября под ЦИК и Офисом президента состоялись акции протеста "Право на выбор" из-за злоупотребления членами избирательных участков.

Как известно, ранее одного из лидеров "Пропозиции" мэра Умани Александра Цебрия ТИК сняла с выборов с нарушением всех норм законодательства. При этом комиссия зарегистрировала сразу двух "клонов" городского головы.

Протестующие обратились к ЦИК и президенту с требованиями не допустить фальсификации результатов выборов.

В митинге приняли участие мэры областных центров - Житомира, Николаева, Черновцов, Кропивницкого и кандидаты в депутаты и на городских голов из всех регионов.