Результаты местных выборов 2020 в Украине

По результатам местных выборов 2020 определятся новые составы областных, городских, районных и сельских советов. Итоги голосования ЦИК объявит 3-6 ноября, а первые данные экзит-полов появятся сразу после закрытия избирательных участков 25 октября. Подробно о том, как прошли выборы местных советов - в материале РБК-Украина.
Согласно результатам экзит-полов студии Савика Шустера, проходной барьер в 5% преодолевают:
Киев
УДАР – 19,74%
"Европейская солидарность" – 17,76%
"Слуга народа" – 10,28%
“Батькивщина” – 8,61%
ОПЗЖ – 7,77%
Харьков
"Блок Кернеса – Успешный Харьков" - 39,52%
ОПЗЖ - 16,99%
"Слуга народа" - 12,39%
Европейская солидарность - 9,17%
Партия Шария - 6,41%
Одесса
"Доверяй делам" - 23,77%
ОПЗЖ - 22,38%
"Слуга народа" - 15,95%
"Европейская солидарность" - 12,72%
Партия Шария - 7,63%
Днепр
Пропозиция - 28,33%
ОПЗЖ - 17,15%
Слуга народа - 15,21%
Громадська сіла - 10,44%
Европейская солидарность - 7,5%
Мариуполь
Блок Вадима Бойченко - 45,96%
ОПЗЖ - 30,69%
Партия Шария - 6,56%
Слуга народа - 6,28%
Сила людей - 4,57%
25 октября состоялось голосование за кандидатов в депутаты советов всех уровней местной власти, а также кандидатов в мэры городов и глав населенных пунктов.
В Украине местные выборы проводятся в последнее воскресенье октября пятого года полномочий действующих органов власти.
В связи с изменением в административно-территориальном устройстве, в этом году наряду с очередными выборами были назначены первые выборы депутатов в советы новообразованных районов (произошло укрупнение 490 районов до 136).
Выборы не проводились на временно неподконтрольных территориях Донецкой, Луганской областей, в Крыму. При этом внутренне перемещенные лица и другие граждане Украины получили возможность проголосовать по месту пребывания после подачи соответствующего заявления в органы Госреестра.
Из-за эпидемии COVID-19 и карантина в Украине, на избирательных участках были введены усиленные меры безопасности, с обязательным соблюдением "масочного" режима и социальной дистанции. Организовано голосование избирателей на самоизоляции и больничном.
Избирательная кампания в этом году имела ряд особенностей, в связи со вступлением в силу законодательных изменений. Верховная рада утвердила новые положения Избирательного кодекса 16 июля 2020 года.
После введения пропорциональной системы ЦИК утвердила бюллетени для голосования нового образца. Помимо перечня партий, баллотирующихся в местный совет, в бланке также указываются фамилии от 5 до 12 окружных кандидатов от каждой политсилы.
Для каждого территориального округа список кандидатов от партии отличается. Политсила формирует единый партийный список. Его лидер указывается в левой части бюллетеня рядом с названием политсилы. Начиная со второго номера общего списка, партия распределяет кандидатов по окружным спискам.
Если политсила преодолеет 5% барьер, больший шанс получить депутатский мандат имеют те кандидаты из окружных списков, которые наберут наибольшее количество голосов в своих округах, поднявшись таким образом в едином списке.
Согласно результатам предвыборных социологических исследований, в крупных городах накануне голосования наибольшую поддержку имели партии, чьи лидеры возглавляют городские советы.
Так, в Киеве первое место рейтинга заняла партия УДАР мэра столицы Виталия Кличко, в Харькове лидером опросов стал "Блок Кернеса "Успешный Харьков", в Днепре - "Пропозиция" Бориса Филатова. Ниже представлены данные мониторинга электоральных настроений в регионах Украины от Социологической группы "Рейтинг".
В агрегированном рейтинге сведены результаты опросов по всем областям страны. Самый высокий уровень поддержки получила партия "Слуга народа". Также условный проходной барьер преодолевают еще 4 партии.
Опрос проводился 16-19 октября среди 3064 респондентов, в мониторинг было включено всего 77 партий.
Лидером предвыборного опроса по кандидатам в Киевраду стала партия УДАР. Политсилу поддержали 23,6% опрошенных. На втором месте - "Слуга народа" с результатом 13,6%. А на третьем - "Европейская солидарность"(13,1%).
Опрос за 4-9 сентября среди 1200 респондентов из Киева.
Первое место среди кандидатов в городской совет Одессы накануне выборов заняла партия "Доверяй делам" мэра Геннадия Труханова. Остальные политсилы разместились в рейтинге со значительным отставанием.
Социологическое исследование проводилось 9-14 октября среди 1200 жителей Одессы.
Большинство горожан выразили готовность поддержать "Европейскую солидарность" на местных выборах. На втором и третьем месте рейтинга кандидатов в горсовет Львова расположились "Самопомич" и "Голос". Выше 5% голосов также получили "Слуга народа", "Свобода" и "Батькивщина".
Социологическое исследование было проведено с 3 по 12 июля, среди 1200 респондентов.
Лидером предвыборного рейтинга в Днепре стала партия "Пропозиция" городского головы Бориса Филатова. Высокие шансы пройти в городской совет имеют "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - "За життя", "Громадська сила", "Блок Викула "Украинская перспектива".
Социологическое исследование проводилось среди 1000 жителей Днепра в период 8-17 августа.
Лидером электоральных симпатий перед выборами в облсовет стала партия действующего городского головы Харькова "Блок Кернеса "Успешный Харьков". Высокие шансы преодолеть проходной барьер также у "Блока Светличной "Разом", "Оппозиционной платформы - "За життя" и "Слуги народа".
Опрос проводился 2-9 октября среди 2000 респондентов.
Прошлые выборы местных советов в Украине состоялись в 2015 году, также 25 октября.
Общая явка избирателей в день голосования составила 46,61%. Самыми активными были жители Тернопольской, Львовской и Волынской областей, где на выборы пришло более 50% граждан.
Голосование не проводилось на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области, а также в Крыму.
Выборы были сорваны в двух городах Донецкой области. В Мариуполе и Красноармейске бюллетени были признаны недействительными, поэтому в данных населенных пунктах переголосование состоялось 29 ноября.
К участию в местных выборах 2015 ЦИК допустила 132 партии. По сведенным результатам, самый высокий уровень поддержки в стране получил БПП "Солидарность" (19,52% голосов). Наибольшее количество голосов за партию Петра Порошенко отдали жители Винницкой области.
Второе место в целом по Украине заняла "Батькивщина" с результатом 12,23%, на третьем оказался "Оппозиционный блок" (10,54%). Лидером на Волыни стала партия УКРОП, также политсила заняла четвертое место по уровню поддержки на общенациональном уровне (7,43%). "Свобода" победила на Тернопольщине и оказалась на 5-м месте сводного рейтинга с 6,88% голосов.
В топ-10 партий по итогам выборов в областях вошли "Радикальная партия Олега Ляшко", "Самопомич", "Видродження", "Наш край", "Аграрная партия Украины".