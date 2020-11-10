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Результаты выборов: в каких городах взяли власть партии мэров

Новина українською → Киев, Вторник 10 ноября 2020 08:35
Результаты выборов: в каких городах взяли власть партии мэров Фото: голосование (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Особеностью этой избирательной кампании стала огромная популярность региональных партий и партий мэров. Большинство нынешних городских голов выиграли в первом туре.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Выборы без победителя: кто взял власть в регионах Украины".

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, который шел от "Свободы", набрал в первом туре 85% голосов. Эта же политсила получила лидерство на выборах в Ивано-Франковском областном и городском совете.

Нынешний глава Тернополя Сергей Надал, который также шел от от "Свободы", набрал почти 75%, а сама партия взяла первое место в горсовете.

В Хмельницком Александр Симчишин получил в первом туре 87% поддержки горожан. В горсовете первенство взяла партия мэра "Команда Симчишина".

Такая же ситуация в Харькове, где партия победителя мэрской гонки Геннадия Кернеса "Блок Кернеса - Успешный Харьков" взяла первое место на выборах и в городском, и в областном советах. Лидерство в Черниговском областном и городском совете получила партия "Родной дом" мэра Владислава Атрошенко, набравшего 77,5% в первом туре.

В Виннице "Украинская стратегия Гройсмана" получила победу на выборах горсовета и облсовета. Ее кандидат Сергей Моргунов выиграл в первому туре. И в случае с Винницей, скорее всего, на эффект рейтингового мэра наложилась еще и популярность лидера политсилы в этом регионе.

Напомним, в каких городах будет второй тур выборов, говорится в материале РБК-Украина.

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