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В Ровно разоблачили 56 киевлян на схеме по дискредитации кандидата в мэры

Новина українською → Ровно , Суббота 24 октября 2020 10:41
В Ровно разоблачили 56 киевлян на схеме по дискредитации кандидата в мэры Фото: задержанные в полицейском отделении в Ровно (mvs.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

В Ровно полицейские разоблачили 56 киевлян на распространении листовок компрометирующего характера отношении одного из кандидатов в мэры города. Среди них были несовершеннолетние.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Патрульные полицейские обнаружили нарушителей около трех часов ночи 24 октября.

"Все 56 человек прибыли из столицы пятью микроавтобусами. Среди них было десять несовершеннолетних. На 42 лиц сотрудники полиции составили административные протоколы. Полицейские изъяли у правонарушителей около 10 тысяч экземпляров газет", - говорится в сообщении.

Правоохранители составили на 42 человек административные протоколы по части 2 статьи 212-13 (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск) КУоАП. Все материалы направлены в суд для принятия решения.

Напомним, местные выборы в Украине состоятся в воскресенье, 25 октября. Сегодня в Украине "день тишины" перед местными выборами.

Также РБК-Украина писало, что полиция открыла 622 уголовных дела из-за нарушений, связанных с избирательным процессом, который стартовал 5 сентября.

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